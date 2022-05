Visite guidée : La cathédrale de toutes les couleurs, 28 mai 2022, .

Visite guidée : La cathédrale de toutes les couleurs

2022-05-28 15:00:00 – 2022-05-28 16:30:00

La cathédrale de Chartres offre une combinaison de couleurs étincelantes. Levez les yeux vers ses verrières : l’ensemble le plus vaste au monde, datant du Moyen Âge. Savant mélange de technique et de symbolique, les vitraux vous dévoilent les images, les histoires racontées à travers toutes ses tonalités et les pigments utilisés. Puis votre regard s’attarde sur les murs… les travaux de restaurations ont révélé une belle couleur ocre avec ses faux joints, d’un blanc presque immaculé. Une mise en valeur de l’esthétique parfaite de la pierre de Berchères, solide et puissante telle le marbre ! Enfin, les traces de polychromie à l’extérieur vous laissent deviner une cathédrale différente, faite de couleurs et d’éclats. Découvrez ou redécouvrez la cathédrale telle que vous ne l’avez jamais vue !

Dans le cadre de son classement au Patrimoine mondial du l’UNESCO, l’Office de Tourisme de Chartres Métropole vous propose un cycle de visites guidées sur différentes thématiques par ses guides-conférenciers.

