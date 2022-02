Visite guidée la belle époque du thermalisme Lons-le-Saunier, 11 juillet 2022, Lons-le-Saunier.

Visite guidée la belle époque du thermalisme Place du 11 Novembre Office de Tourisme Lons-le-Saunier

2022-07-11 – 2022-05-05 Place du 11 Novembre Office de Tourisme

Lons-le-Saunier Jura

0 EUR Découvrez l’histoire thermale de la ville et laissez la guide mettre son grain de sel dans cette visite !

14h rdv office de tourisme place du 11 novembre

5€ /pers et gratuit pour les moins de 12 ans.

Maximum 12 personnes – Pass sanitaire et masque obligatoire à l’intérieur.

