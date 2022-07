Visite guidée – La belle époque des Jardins Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Visite guidée – La belle époque des Jardins

5 Chemin de la Prairie de la Foire Loches

5 Chemin de la Prairie de la Foire Loches Indre-et-Loire

2022-09-17 15:00:00 – 2022-09-17 17:00:00

Découvrez l'histoire et les plantes de ce lieu incontournable de la ville. Poursuivez votre visite en pénétrant dans le parc du Château d'Armaillé ouvert exceptionnellement, et admirez les essences rares dans ce lieu chargé d'histoire.Réservation obligatoire.

