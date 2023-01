Visite guidée : La Banque de France Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Visite guidée : La Banque de France
2023-01-21 – 2023-01-22
6 Rue Jean Desveaux, Ancienne succursale de la Banque de France
Nevers, Nièvre

2023-01-21 – 2023-01-22

Ancienne succursale de la Banque de France 6 Rue Jean Desveaux

Nevers

Nièvre EUR Le Service du Patrimoine de la ville de Nevers vous propose de visiter un lieu plein d’histoire de la ville : la Banque de France de NEVERS.

C’est au Palais des Tuileries, le 14 décembre 1853 que se décide l’ouverture de la succursale de la Banque de France de Nevers. Ainsi pouvait commencer l’histoire d’un quartier en pleine transformation et d’un hôtel particulier aménagé puis augmenté par d’incessants travaux entre la fin du 19ème siècle et les années 1920.

En 2017, une page s’est tournée avec le déménagement de la succursale dans de nouveaux locaux sur le site Cobalt. Mais après quelques années, la belle endormie vous ouvre ses portes pour la dernière fois les 21 et 22 janvier!

Venez découvrir le majestueux hall du public, les appartements des directeurs successifs, une salle des coffres avant que ces lieux ne se transforment à nouveau.

Samedi 21 : à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.

Dimanche 22 : à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.

Durée de la visite : 1h.

Gratuit, sur réservation sur https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/visite-guidee-la-banque-de-france-ouvre-ses-coffres/
museedelafaience@ville-nevers.fr

