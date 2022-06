VISITE GUIDÉE – LA BALADE ROBERT HEWINS STILES A VÉLO Marly Marly Catégories d’évènement: 57155

Marly 57155 Marly La balade Robert Hewins Stiles, de Magny au parc des trois nationalités, à vélo

Rendez-vous à partir de 9h30 à Magny (départ à 10h), au carrefour menant à Magny afin de se rendre au parc des trois nationalités, à vélo, en passant par Marly et en prenant la voie verte au bout de la rue du Chemin de Fer, Cuvry, Coin-Lès-Cuvry puis la Pournoy-La-Chétive. Des arrêts pour raconter les journées des 15 et 16 septembre 1918 de Robert Stiles.

La visite est accessible aux enfants accompagnés d’un adulte. http://lachainedelamemoire.free.fr/ LA CHAINE DE LA MÉMOIRE

