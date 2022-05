VISITE GUIDÉE “LA BALADE DU PÊCHEUR”

2022-07-18 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-29 20:00:00 20:00:00 Cette visite sur le fleuve Orb vous plonge dans le monde de la pêche d’hier et d’aujourd’hui. De la réserve naturelle des Orpellières, reflet du cadre de vie des anciens pêcheurs-vignerons de Sérignan, le Lily Passeur vous embarque vers le port de Valras-Plage pour un saut dans l’Histoire, du XIXe siècle à nos jours. La rencontre avec Jérôme Carvajales, pêcheur valrassien qui sait vraiment partager les splendeurs et misères de son métier, est un véritable privilège !

