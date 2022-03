Visite guidée: la balade du coq à l’âne Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée: la balade du coq à l’âne Bayonne, 25 juin 2022, Bayonne. Visite guidée: la balade du coq à l’âne Bord de Nive Angle quai Chaho et rue Pelletier Bayonne

2022-06-25 11:00:00 – 2022-06-25 12:00:00 Bord de Nive Angle quai Chaho et rue Pelletier

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Bayonne Le nez au sol et la tête ailleurs, nous traversons souvent la ville sans la regarder.

Dans le dédale du centre ancien, le guide vous révèle des détails inaperçus. A partir de ces indices, il vous ouvre quelques portes de l’histoire et du patrimoine bayonnais.

Effectif limité. Inscription obligatoire. RDV : bord de Nive, angle quai Chaho et rue Pelletier. Le nez au sol et la tête ailleurs, nous traversons souvent la ville sans la regarder.

Dans le dédale du centre ancien, le guide vous révèle des détails inaperçus. A partir de ces indices, il vous ouvre quelques portes de l’histoire et du patrimoine bayonnais.

Effectif limité. Inscription obligatoire. RDV : bord de Nive, angle quai Chaho et rue Pelletier. +33 5 59 46 09 00 Le nez au sol et la tête ailleurs, nous traversons souvent la ville sans la regarder.

Dans le dédale du centre ancien, le guide vous révèle des détails inaperçus. A partir de ces indices, il vous ouvre quelques portes de l’histoire et du patrimoine bayonnais.

Effectif limité. Inscription obligatoire. RDV : bord de Nive, angle quai Chaho et rue Pelletier. ©mathieuprat

Bord de Nive Angle quai Chaho et rue Pelletier Bayonne

dernière mise à jour : 2022-03-26 par OT Bayonne

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Bord de Nive Angle quai Chaho et rue Pelletier Ville Bayonne lieuville Bord de Nive Angle quai Chaho et rue Pelletier Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Visite guidée: la balade du coq à l’âne Bayonne 2022-06-25 was last modified: by Visite guidée: la balade du coq à l’âne Bayonne Bayonne 25 juin 2022 Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Pyrénées-Atlantiques