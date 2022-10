Visite guidée – La Baie de Canche à la lueur des lanternes Le Touquet-Paris-Plage, 4 novembre 2022, Le Touquet-Paris-Plage.

Visite guidée – La Baie de Canche à la lueur des lanternes

Centre Nautique de la Baie de Canche au niveau du panneau « Départ des visites guidées Nature en Baie de Canche »

1 avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage

2022-11-04 – 2022-11-04

Le Touquet-Paris-Plage Vendredi 4 novembre 2022 – 17h

Vendredi 21 décembre 2022 – 17h

A l’heure où se couche le soleil, les sens s’éveillent et la pénombre dévoile ses mystères : les embruns vous fouettent le visage, le vent fait trembler les feuilles dans les arbres, et au sol, on distingue les empreintes d’un animal. Au fond de la forêt, on entend le chant d’un oiseau. Est-il celui d’un rossignol ? A la lumière de la lanterne, Isabelle vous guide et vous fait découvrir la Baie de Canche et ses dunes d’une toute autre manière…

Durée : 1h30 environ à pied

Lanternes fournies

Jauge limitée

9€/adulte

6€/enfant de 6 à 17 ans inclus

24€/2 adultes-2 enfants

Gratuit pour les moins de 6 ans

Rendez-vous : Centre Nautique de la Baie de Canche au niveau du panneau « Départ des visites guidées Nature en Baie de Canche »

Sur réservation au 03 21 06 72 00

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

patrimoine@letouquet.com +33 3 21 06 72 00 https://tinyurl.com/yee8kphw

