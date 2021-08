Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies, Drôme Visite guidée – Journées Européennes du Patrimoine Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Visite guidée – Journées Européennes du Patrimoine Buis-les-Baronnies, 19 septembre 2021, Buis-les-Baronnies. Visite guidée – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 12:00:00 12:00:00

Buis-les-Baronnies Drôme Buis-les-Baronnies Le service des Archives vous propose une visite guidée des lieux de mémoires de la guerre 14-18.

(selon place disponible en réservation auprès de l’office de tourisme au 04.75.28.04.59) archives.buis@wanadoo.fr +33 4 75 28 04 59 dernière mise à jour : 2021-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Ville Buis-les-Baronnies lieuville 44.27633#5.27445