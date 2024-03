Visite guidée : jouer, c’est du sport ! Musée du jouet La Ferté Macé, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée : jouer, c’est du sport ! « Jouer, c’est du sport ! » Samedi 18 mai, 18h00 Musée du jouet Départs des visites à 18h15, 19h15, 20h15 et 21h15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

« Jouer, c’est du sport ! »

Les sports sont des jeux, ils évoquent la course, la performance, la compétition, etc. C’est donc en toute évidence qu’ils ont été transposés en jouets.

A l’occasion de la Nuit européenne des musées et des Jeux Olympiques organisés cet été, le Musée du jouet de La Ferté-Macé met à l’honneur une partie de sa collection, et vous invite à découvrir ses jouets « sportifs ».

Les visiteurs pourront découvrir plus d’une dizaine de jouets et jeux parfois originaux, datant principalement du début du XXe siècle. Au cours de la soirée, une présentation de ces objets aura lieu toutes les heures, à 18h15, 19h15, 20h15 et 21h15. L’équipe du musée vous dévoilera alors avec plaisir les jouets des enfants de cette époque au travers de plusieurs sports tels que les jeux de raquettes, la gymnastique, les jeux équestres ou encore le foot ou le cyclisme, autant de disciplines demandant parfois de la patience et de la précision. Mais qui a dit que jouer, ce n’était pas du sport ! Enfin, pour l’occasion, trois jeux seront présentés pour la première fois au public.

Cette soirée est en parfaite adéquation avec les nombreux équipements sportifs de la ville : sports aquatiques au plan d’eau, swin golf, stade multi-sports, centre aquatique, centre équestre… et les nombreuses associations sportives actives tout au long de l’année. Avec « Jouer, c’est du sport ! » La Ferté-Macé se positionne en « ville du jeu » pour cette Nuit européenne des musées.

Les visiteurs aventureux pourront également visiter librement le musée.

Musée du jouet 32 rue de la Victoire, 61200 La Ferté Macé La Ferté Macé 61600 La Ferté-Macé Orne Normandie Le Musée du Jouet est installé depuis 1992 dans les anciens bains douches municipaux.

Constitué à partir de la collection de M. Guy BONVALOT, il présente des jouets et des jeux des 19ème et 20ème siècles.

Les jouets et les jeux de la collection évoquent la petite enfance, les animaux familiers – l’approche du monde des adultes pour les petites filles et les petits garçons et les activités communes – la mythologie enfantine est représentée par les soldats, les pompiers, les marins et les bateaux; le spectacle et le monde de l’évasion est évoqué par la marionnette et le cirque.

©ville de la ferté-macé