du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc du haut-fourneau U4

### Les guides de l’association MECILOR vous feront découvrir le haut-fourneau U4 et le processus de création de la fonte dans les moindres détails. Ce week-end, le Parc du haut-fourneau U4 sera accessible gratuitement pour des visites guidées et des animations spécialement conçues pour le jeune public sous la forme de parcours découverte et quizz (Où est Ukid ? et Détective Ukid). À cette occasion, vous pourrez découvrir le fonctionnement d’un haut-fourneau. Pour tout renseignement, suivez nous sur Facebook : u4.uckange, sur Instagram : haut.fourneau.u4 et via notre site internet : hf-u4.com

Gratuit. Sur inscription sur site le jour de l’évènement. Nombre de places limitées.

Parc du haut-fourneau U4 1 Rue du Jardin des Traces, 57270 Uckange Uckange Moselle



