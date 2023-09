[visite guidée] jeu de piste : à la découverte de la Maison La Maison des métallos Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris [visite guidée] jeu de piste : à la découverte de la Maison La Maison des métallos Paris, 4 novembre 2023, Paris. Le samedi 04 novembre 2023

de 16h00 à 17h30

en famille, à partir de 9 ans durée 1h30 tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions) réservation conseillée Rien de tel qu'un jeu de piste pour découvrir les murs de la Maison des métallos et son histoire. D'abord manufacture d'instruments de musique au XIXe siècle, puis haut lieu du syndicalisme ouvrier et, enfin, établissement public culturel, la Maison des métallos a connu de nombreuses métamorphoses et abrite une histoire passionnante. Accompagné·es dans votre quête par des médiateur·rices, remontez le temps et résolvez les mystères qui se cache derrière cette façade emblématique, classée à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

