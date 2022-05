Visite guidée : Jardins suspendus

2022-07-05 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-05 Passionnés, amateurs ou touristes de passage, partez à la découverte des Jardins suspendus et des évocations paysagères de tous les horizons du globe, accompagnés par un guide jardinier. Le mardi 5 juillet à 14h – Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu'au jour précédent la visite.

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

