[Visite Guidée] Jardins Flottants

2022-04-24 14:30:00 – 2022-04-24 L’artiste japonais Akira Inumaru vous propose des visites guidées pour l’exposition temporaire « Jardins flottants » dans l’espace création du Musée.

Grâce à la distillation solaire, Akira Inumaru apprivoise la lumière et révèle la beauté des plantes.

Un véritable processus empreint de patience et de poésie qui invite le public à découvrir la nature autrement. Visite guidée comprise dans le ticket d'accès aux musée.

