Visite guidée Jardins ethnobotaniques de la Gardie Rousson Catégories d’évènement: Gard

Rousson

Visite guidée Jardins ethnobotaniques de la Gardie, 4 juin 2022, Rousson. Visite guidée

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins ethnobotaniques de la Gardie

Présentation du système d’arrosage ancien dans le potager et de la serre bioclimatique. Visite guidée Jardins ethnobotaniques de la Gardie Arc’Avène, Ancienne école de Pont d’Avène, Rousson, Gard, Occitanie Rousson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Rousson Autres Lieu Jardins ethnobotaniques de la Gardie Adresse Arc'Avène, Ancienne école de Pont d'Avène, Rousson, Gard, Occitanie Ville Rousson lieuville Jardins ethnobotaniques de la Gardie Rousson Departement Gard

Jardins ethnobotaniques de la Gardie Rousson Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rousson/

Visite guidée Jardins ethnobotaniques de la Gardie 2022-06-04 was last modified: by Visite guidée Jardins ethnobotaniques de la Gardie Jardins ethnobotaniques de la Gardie 4 juin 2022 Jardins ethnobotaniques de la Gardie Rousson Rousson

Rousson Gard