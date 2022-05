Visite guidée “Jardins du monde en mouvement” à la Cité internationale Cité internationale universitaire de Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cité internationale universitaire de Paris, le samedi 4 juin à 15:00

Quatre équipes de jeunes créateurs ont été choisis par un jury de professionnels pour concevoir des jardins éphémères dans le parc de la Cité internationale. Ces œuvres font écho au patrimoine matériel et immatériel du campus et prennent en compte les enjeux actuels de développement durable. Le point de départ de la visite sera à 14h30 devant les marches de la Maison internationale coté cour d’honneur. Plus d’information : Centre du patrimoine de la Cité internationale : [[centre-patrimoine@ciup.fr](mailto:centre-patrimoine@ciup.fr)](mailto:centre-patrimoine@ciup.fr)

Sur inscription dans la limite des places disponibles (25 places)

Dans le parc de la Cité internationale, découvrez quatre jardins éphémères réalisés sur la thématique du développement durable pour la 5e édition de l'évènement Jardins du monde en mouvement.

