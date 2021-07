Visite guidée Jardin Verpopa, 19 septembre 2021, Montpellier.

Visite guidée

Jardin Verpopa, le dimanche 19 septembre à 14:30

Visite guidée de VerPoPa le 1er verger partagé bio urbain en permaculture de France. À VerPoPa, sur 2500m² et bientôt 3000m², c’est le partage et la permaculture qui s’applique. On s’attache à faire pousser des fruitiers anciens et des variétés de légumes rustiques et locaux en harmonie avec la nature environnante au coeur du Parc Malbosc, à la croisée de plusieurs quartiers. Dans un fouillis végétal savamment entretenu venez découvrir une nouvelle manière de cultiver qui s’applique depuis 11 ans maintenant et qui est en perpétuelle évolution. Goûter offert à l’issue de la visite.

Visite guidée du 1er verger partagé bio urbain en permaculture de France.

Jardin Verpopa 707-777 Rue de Malbosc, 34080 Montpellier Montpellier Malbosc Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00