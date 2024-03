visite guidée Jardin L’Argelière La Gaude, vendredi 31 mai 2024.

Découverte du jardin par une visite commentée.

Jardin L’Argelière 400, chemin des Vallières 06610 La Gaude, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur La Gaude 06610 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 24 46 36 https://argeliere.fr A proximité du village de la Gaude, et à quelques km de la mer et des collines de l’arrière-pays Vençois, ce jardin d’aspect naturel en restanques a été aménagé dans le respect de l’environnement en conservant la flore locale pour protéger et favoriser la biodiversité. Plus de 1000 espèces et variétés, locales ou introduites cohabitent dans un écosystème qui ne reçoit ni pesticides ni engrais chimiques. De petits bassins complètent l’intérêt du jardin par la flore et la faune aquatiques. Par Cagnes- sur- Mer ou par Saint-Laurent du Var GPS: chercher « les Vallières » à La Gaude. En voiture chemin privé, en autocar parking du village à 500 m à pieds (à réserver). Ouvert : avril à juin, septembre, octobre sur rdv. Tarif habituel : 6€/adulte, 5€/groupe

