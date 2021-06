Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Visite guidée : Jardin japonais Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime Lieu improbable en retrait des bruits de la ville, le jardin japonais évoque les ports jumelés d’Osaka et du Havre. Ce site, où le minéral et le végétal se conjuguent harmonieusement avec l’eau, rassemble sur 200 m² les symboles du pays du Soleil levant. Une visite organisée en partenariat avec le GPMH, le Grand port Maritime du Havre, propriétaire de ce jardin créé en 1992 pour sceller l’amitié entre les ports d’Osaka et du Havre. Le dimanche 8 août de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30.

Tarif : 6€ par adulte / 4€ par enfant (- de 12 ans).
+33 2 32 74 04 04
https://lehavretourisme.activitour.fr/activity/jardin-japonais

Tarif : 6€ par adulte / 4€ par enfant (- de 12 ans).

