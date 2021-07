Carcassonne Jardin du Calvaire Aude, Carcassonne Visite guidée Jardin du Calvaire Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

Visite guidée Jardin du Calvaire, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Carcassonne. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Jardin du Calvaire

Visites Guidées toutes les heures 10h/11h/12h – 14h/15h/16h17h sur réservation.

En fonction des règles sanitaires en vigueur, durée : 1h, visites à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h

Découverte d’un lieu extraordinaire, un calvaire du XIXe siècle créé dans un bastion du XVIe siècle. Jardin du Calvaire Rue Voltaire, 11000 Carcassonne Carcassonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin du Calvaire Adresse Rue Voltaire, 11000 Carcassonne Ville Carcassonne lieuville Jardin du Calvaire Carcassonne