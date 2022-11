Visite guidée : Jardin archéologique de Saint-Acheul

Visite guidée : Jardin archéologique de Saint-Acheul, 19 novembre 2022, . Visite guidée : Jardin archéologique de Saint-Acheul



2022-11-19 – 2022-11-19 9 Berceau de la ville, en plein coeur du quartier Saint-Acheul, ce site vous donne l’occasion de jouer les archéologues seuls ou en famille ! Carrière de terre à brique au XIXe siècle, cette exploitation a permis la découverte de silex taillés de la période éponyme de l’Acheuléen et la compréhension du creusement de la vallée de la Somme. RDV au Jardin archéologique de Saint-Acheul-10, rue Raymond Gourdain Réservation : bit.ly/resaAMAH Berceau de la ville, en plein coeur du quartier Saint-Acheul, ce site vous donne l’occasion de jouer les archéologues seuls ou en famille ! Carrière de terre à brique au XIXe siècle, cette exploitation a permis la découverte de silex taillés de la période éponyme de l’Acheuléen et la compréhension du creusement de la vallée de la Somme. RDV au Jardin archéologique de Saint-Acheul-10, rue Raymond Gourdain Réservation : bit.ly/resaAMAH jasa@amiens-metropole.com +33 3 22 97 10 61 https://picardie-billet.for-system.com/z8501e3f68660x68660b33551_fr-Jardin-archeologique-de-Saint-Acheul-visites-guidees-Amiens.aspx dernière mise à jour : 2022-11-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville