Visite guidée « Intérieurs. Petite histoire de mobilier »

Le musée des Années 30 dévoile sa nouvelle sélection d’arts graphiques autour du mobilier, pour une découverte du foisonnement créatif des ensembliers alors en vogue entre les années 1920 et 1960. Voyage dans les intérieurs et aménagements de Jacques-Émile Ruhlmann, René Prou, Paul Follot, la maison Leleu, André Arbus et bien d’autres encore…

Sur réservation

