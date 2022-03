Visite guidée insolite Paray-le-Monial Paray-le-Monial Catégories d’évènement: Paray-le-Monial

Paray-le-Monial Saône-et-Loire EUR 7 Votre guide en costume vous fait remonter le temps, de l’époque médiévale au 18e siècle. Votre voyage s’achève autour d’un verre d’hydromel et d’une spécialité locale. contact@tourisme-paraylemonial.fr +33 3 81 85 10 92 https://www.tourisme-paraylemonial.fr/ Votre guide en costume vous fait remonter le temps, de l’époque médiévale au 18e siècle. Votre voyage s’achève autour d’un verre d’hydromel et d’une spécialité locale. Basilique du Sacré-Coeur Avenue Jean Paul II Paray-le-Monial

