Nuit des musées Visite guidée insolite Musée du Pays de Cocagne Samedi 14 mai, 17h00 Entrée libre

Visite guidée de l’exposition Willy Eisenschitz un peintre entre deux guerres par C. Stévenin, restauratrice d’œuvres d’art. Une autre façon de découvrir les oeuvres.

Musée du Pays de Cocagne (ancien nom musée du Pays vaurais)

Parking de l’ancienne mairie; Parking de la cathédrale

Parking of the old town hall; Parking of the cathedral Free entry Saturday 14 May, 17:00

Musée du Pays de Cocagne (formerly known as the Vaurais Country Museum)

Visita guiada a la exposición Willy Eisenschitz un pintor entre dos guerras por C. Stévenin, restauradora de obras de arte. Otra forma de descubrir las obras.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 17:00

1 rue jouxaygues 81500 Lavaur 81500 Lavaur Occitanie