Musée du Pays de Cocagne, le samedi 14 mai à 17:00

Visite guidée de l’exposition Willy Eisenschitz un peintre entre deux guerres par C. Stévenin, restauratrice d’œuvres d’art. Une autre façon de découvrir les oeuvres.

Entrée libre

Musée du Pays de Cocagne 1 rue jouxaygues 81500 Lavaur Lavaur Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T18:00:00

