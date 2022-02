Visite guidée insolite : l’église Saint Pierre du Bourg à la torche Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Visite guidée insolite : l’église Saint Pierre du Bourg à la torche Bourg-lès-Valence, 19 mars 2022, Bourg-lès-Valence. Visite guidée insolite : l’église Saint Pierre du Bourg à la torche Place de la Liberté Eglise Saint Pierre Bourg-lès-Valence

2022-03-19 – 2022-03-19 Place de la Liberté Eglise Saint Pierre

Bourg-lès-Valence Drôme Bourg-lès-Valence EUR Visite à la nuit tombée pour découvrir, à la simple lueur d’une torche, l’histoire et les magnifiques décors peints de Saint-Pierre du Bourg, l’une des plus anciennes églises du Valentinois. Place de la Liberté Eglise Saint Pierre Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Place de la Liberté Eglise Saint Pierre Ville Bourg-lès-Valence lieuville Place de la Liberté Eglise Saint Pierre Bourg-lès-Valence Departement Drôme

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence/

Visite guidée insolite : l’église Saint Pierre du Bourg à la torche Bourg-lès-Valence 2022-03-19 was last modified: by Visite guidée insolite : l’église Saint Pierre du Bourg à la torche Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence 19 mars 2022 Bourg-lès-Valence Drôme

Bourg-lès-Valence Drôme