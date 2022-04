Visite guidée insolite et théâtralisée de l’exposition “A Table !” Musée d’histoire et d’archéologie Auguste Jacquet, 14 mai 2022 21:00, Beaucaire.

Nuit des musées Visite guidée insolite et théâtralisée de l’exposition “A Table !” Musée d’histoire et d’archéologie Auguste Jacquet Samedi 14 mai, 21h00 sur inscription préalable auprès du musée ou de l’office de tourisme de Beaucaire (places limitées à 40 personnes).

Visite guidée insolite de l’exposition « A Table ! »

_Le musée habité_ – Visite guidée insolite et théâtralisée de l’exposition « A Table ! », autour des pratiques culinaires et manières de table en Terre d’Argence depuis l’âge du Bronze jusqu’au 19e siècle. Une exposition, mais pas seulement ! Des saynètes s’enchaînent, des personnages apparaissent et incarnent des fragments d’histoire pour faire découvrir les collections d’une façon ludique et décalée.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

on prior registration with the museum or the tourist office of Beaucaire (places limited to 40 people). Saturday 14 May, 21:00

El museo habitado – Visita guiada insólita y teatralizada de la exposición «A Table! » en torno a las prácticas culinarias y formas de mesa en la Tierra de Argence desde la Edad del Bronce hasta el siglo XIX. ¡Una exposición, pero no sólo eso! Los sainetes se encadenan, los personajes aparecen y encarnan fragmentos de historia para hacer descubrir las colecciones de una manera lúdica y desconcertada.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

previa inscripción en el museo o la oficina de turismo de Beaucaire (plazas limitadas a 40 personas). Sábado 14 mayo, 21:00

Jardins du Château de Beaucaire, 30300 Beaucaire, Occitanie, France 30300 Beaucaire Occitanie