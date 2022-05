Visite guidée insolite et théâtralisée de l’exposition “A Table !” Musée d’histoire et d’archéologie Auguste Jacquet Beaucaire Catégories d’évènement: Beaucaire

Gard

Visite guidée insolite et théâtralisée de l’exposition “A Table !” Musée d’histoire et d’archéologie Auguste Jacquet, 14 mai 2022, Beaucaire. Visite guidée insolite et théâtralisée de l’exposition “A Table !”

Musée d’histoire et d’archéologie Auguste Jacquet, le samedi 14 mai à 21:00

_Le musée habité_ – Visite guidée insolite et théâtralisée de l’exposition « A Table ! », autour des pratiques culinaires et manières de table en Terre d’Argence depuis l’âge du Bronze jusqu’au 19e siècle. Une exposition, mais pas seulement ! Des saynètes s’enchaînent, des personnages apparaissent et incarnent des fragments d’histoire pour faire découvrir les collections d’une façon ludique et décalée. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

sur inscription préalable auprès du musée ou de l’office de tourisme de Beaucaire (places limitées à 40 personnes).

Visite guidée insolite de l’exposition « A Table ! » Musée d’histoire et d’archéologie Auguste Jacquet Jardins du Château de Beaucaire, 30300 Beaucaire, Occitanie, France Beaucaire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:45:00

Détails Catégories d’évènement: Beaucaire, Gard Autres Lieu Musée d'histoire et d'archéologie Auguste Jacquet Adresse Jardins du Château de Beaucaire, 30300 Beaucaire, Occitanie, France Ville Beaucaire lieuville Musée d'histoire et d'archéologie Auguste Jacquet Beaucaire Departement Gard

Musée d'histoire et d'archéologie Auguste Jacquet Beaucaire Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaucaire/

Visite guidée insolite et théâtralisée de l’exposition “A Table !” Musée d’histoire et d’archéologie Auguste Jacquet 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée insolite et théâtralisée de l’exposition “A Table !” Musée d’histoire et d’archéologie Auguste Jacquet Musée d'histoire et d'archéologie Auguste Jacquet 14 mai 2022 Beaucaire Musée d'histoire et d'archéologie Auguste Jacquet Beaucaire

Beaucaire Gard