Visite guidée insolite, entre mythe et réalité

2022-07-20 15:00:00 – 2022-07-20

En compagnie de Laure LICKEL, chargée de médiation, découvrez la cité mystérieuse de Bouxwiller, entre légendes et réalité. Laissez-vous emporter par le tourbillon du Temps qui vous propulsera dans le passé, où croyances, sorcellerie et symbolisme se côtoyaient quotidiennement. Peut-être, serez-vous surpris au détour d’une rue par une créature sortie d’un monde merveilleux, où sorcières, animaux fantastiques et personnages curieux se coudoient. Néanmoins, seules les âmes pures et sensibles ne pourront prétendre à ces rencontres extraordinaires et cela uniquement à Minuit !

Cependant, ne soyez pas déçu(e)s, d’autres mystères seront dévoilés qui eux vous mèneront sur des sentiers semés d’énigmes…

Mais chut, ne dévoilons pas tout, le mystère doit rester entier !

Animation gratuite

Durée 2h

Places limitées, reservations obligatoires au 03 88 00 38 39 ou contact@museepaysdehanau.eu

Départ au Musée du Pays de Hanau, 3 place du château 67330 Bouxwiller

