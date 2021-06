Visite guidée insolite de l’île de la Cité Pont-Neuf, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Paris.

Parisiens, vous avez des lacunes ! Une promenade qui vous permettra d’en savoir plus sur les lieux méconnus de l’île de la Cité. On ne s’attarde pas sur les lieux très touristiques, mais on découvre des intrigues amoureuses, des vestiges gallo-romains et une sordide affaire de cannibales.

Une île en plein cœur de Paris, c’est déjà insolite. Mais quand on songe au nombre d’institutions qui s’y trouvent (un hôpital, le palais de justice, la Préfecture, la cathédrale, le tribunal de commerce…) sans compter celles qui s’y sont trouvé… En moins d’un-demi km², croisez le premier palais des Rois de France, une basilique romaine, une prison révolutionnaire, un barbier diabolique, un bossu amoureux, des architectes mégalos et la plus belle histoire d’amour de tous les temps !

Pont-Neuf Croisement quai du Louvre/Pont-Neuf Paris 75001

