Visite guidée insolite de la Butte-aux-Cailles

Le mercredi 28 février 2024

de 14h30 à 16h30

Découvrez un parcours exclusif de La Cachette de Paris dans les ruelles de la Butte-aux-Cailles C'est l'autre butte, celle du sud de Paris. la Butte-aux-Cailles a su, avec le temps, préserver une âme rebelle, artistique et villageoise qui en fait incontestablement la petite sœur de Montmartre. Dans un parcours bucolique, découvrez l'histoire de la « Butte rive gauche », ses établissements insolites et sa créativité, notamment dans le domaine du street-art. Inscription obligatoire (RDV Métro Corvisart à 14h30 les jours indiqués) Métro Corvisart 51, Boulevard Auguste-Blanqui 75013 Paris Contact : https://www.lacachettedeparis.fr +33766268788 visites@lacachettedeparis.fr

Joséphine Brueder / Ville de Paris Street art dans le 13e, quartier de la Butte-aux-Cailles

