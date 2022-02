Visite guidée insolite de la Butte-aux-Cailles Métro Corvisart Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 09 mars 2022

de 14h30 à 16h30

Découvrez un parcours exclusif de La Cachette de Paris dans les ruelles de la Butte-aux-Cailles C'est l'autre butte, celle du sud de Paris. la Butte-aux-Cailles a su, avec le temps, préserver une âme rebelle, artistique et villageoise qui en fait incontestablement la petite sœur de Montmartre. Dans un parcours bucolique, découvrez l'histoire de la "Butte rive gauche", ses établissements insolites et sa créativité, notamment dans le domaine du street-art. Inscription obligatoire (RDV Métro Corvisart, bd Blanqui à 14h30 les jours indiqués)

