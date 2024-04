Visite guidée insolite Château, musée et parc d’Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée insolite Visite guidée insolite du parc et des jardins avec saynètes en costume d’époque… suivie d’une dégustation de produits locaux. 1 et 2 juin Château, musée et parc d’Azay-le-Ferron Tarifs adultes 12€ et enfants gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:30:00+02:00 – 2024-06-01T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:30:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Château, musée et parc d’Azay-le-Ferron 31-33 rue Hersent-Luzarche, 36290 Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 39 20 06 »}] Le parc à l’anglaise fut dessiné par les frères Bühler et comporte une importante collection de topiaires d’ifs (domaine 50 ha, parc 17 ha, jardins 1,5 ha). Ce magnifique écrin de verdure, révèle une multitude d’essences d’arbres, des parterres de buis et des topiaires d’ifs taillés en pièces d’un échiquier… Depuis Chateauroux, prendre la D925 en passant par Vendoeuvre, Mézières en Brenne, Paulnay

©chateauazayleferron