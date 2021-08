Visite guidée insolite au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde, 29 août 2021, Céré-la-Ronde.

Visite guidée insolite au Château de Montpoupon 2021-08-29 – 2021-08-29

Céré-la-Ronde Indre-et-Loire Céré-la-Ronde

1 EUR Le dimanche 29 août à 16h00 et les 11 et 26 septembre à 15h30. Découvrez des pièces habituellement inaccessibles du Château de Montpoupon.

Des appartements d’enfance de Solange de la Motte Saint-Pierre au début du XXe siècle avec sa chambre d’enfant et son cabinet d’étude, à la tour médiévale avec son chemin de ronde sur mâchicoulis, 8 siècles d’histoire vous sont dévoilés.

Le dimanche 29 août à 16h00 et les 11 et 26 septembre à 15h30.

Un voyage hors du temps au fil de pièces inédites.

contact@montpoupon.com +33 2 47 94 21 15 http://www.montpoupon.com/

