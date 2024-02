Visite guidée immersive et dégustation 5 vins Zeyssolff Gertwiller, lundi 26 février 2024.

A Gertwiller, pays du Klevener de Heiligenstein, la Maison Zeyssolff a créé un Espace vin dans l’ancienne cave.

Ce lieu original, culturel et ludique met en scène des objets du passé à travers une décoration contemporaine, où se mêlent scénographie, dégustation, boutique et bar à manger.

Suite à la conversion biologique intégrale du domaine et à la rénovation de la cave en été 2020, un nouvel espace scénographique a ouvert au sein du chai aux foudres centenaires. C’est une expérience immersive avec vidéo à 180° projetée directement sur les fûts et travail du son, un film sur l’histoire familiale plutôt riche, et sur la philosophie de travail. L’un des fûts a été fabriqué en 1897 pour l’exposition universelle de Paris.

156 Route de Strasbourg

Gertwiller 67140 Bas-Rhin Grand Est celine@zeyssolff.com

