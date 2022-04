Visite guidée immersive du Musée des Égouts de Paris Musée des Égouts de Paris, 14 mai 2022 17:00, .

Nuit des musées Visite guidée immersive du Musée des Égouts de Paris Musée des Égouts de Paris Samedi 14 mai, 17h00 Entrée gratuite, départ des visites guidées toutes les 20 minutes

Visite guidée au cœur du réseau d’assainissement parisien

Peu connu et pourtant juste à côté de la Tour Eiffel, ce musée incite à la découverte de l’étroite relation entre le dessus et le dessous de la ville.

Un repérage permet aux visiteurs, dès l’accès sous terre, de s’orienter dans le temps, dans le territoire et de découvrir sous ses pieds, un musée immersif.

Le visiteur met ses pas dans ceux de l’égoutier et découvre le travail de curage et d’entretien primordiaux dans les égouts ; il prend connaissance des enjeux de la régulation des eaux et de leur traitement au service de la protection de l’environnement et du fleuve, tout en cheminant au-dessus d’égouts en fonctionnement. L’immersion est totale et authentique.

Il découvre tout au long du parcours muséographique, des maquettes, des animations pédagogiques interactives et des multimédias qui aideront petits et grands à saisir de manière ludique les grands enjeux de l’assainissement parisien d’hier à demain, en mettant en perspective sa contribution à l’adaptation de la Ville au changement climatique.

Des visites guidées scénarisées seront proposées, plongeant les visiteurs au cœur du réseau d’assainissement parisien.

Alma-Marceau, L9 ; La Tour-Maubourg, L8/Pont de l’Alma, RER C /Bus n°92, 42, 63, 80, station Bosquet-Rapp

https://musee-egouts.paris.fr/ https://www.facebook.com/museedesegoutsparis/

Alma-Marceau, L9; La Tour-Maubourg, L8/Pont de l’Alma, RER C /Bus no. 92, 42, 63, 80, station Bosquet-Rapp Free entrance, guided tours depart every 20 minutes Saturday 14 May, 17:00

This museum encourages the discovery of the close relationship between the top and bottom of the city. The visitor puts his steps in those of the sewer and discovers the history, the work of primary cleaning and maintenance in the sewers; he learns about the stakes of the regulation of water and their treatment in the service of the protection of the environment and the river, while walking over running sewers. The immersion is total and authentic. Guided tours are offered to immerse visitors in the heart of the Parisian sewerage network. hearing impairment

Poco conocido y, sin embargo, justo al lado de la Torre Eiffel, este museo incita al descubrimiento de la estrecha relación entre la parte superior e inferior de la ciudad. Una localización permite a los visitantes, desde el acceso subterráneo, orientarse en el tiempo, en el territorio y descubrir bajo sus pies un museo inmersivo. El visitante pone sus pasos en los del alcantarillado y descubre el trabajo de limpieza y mantenimiento primarios en las alcantarillas; toma conocimiento de los retos de la regulación de las aguas y de su tratamiento al servicio de la protección del medio ambiente y del río, mientras caminaba por encima de las alcantarillas en funcionamiento. La inmersión es total y auténtica. Descubre a lo largo del recorrido museográfico, maquetas, animaciones pedagógicas interactivas y multimedia que ayudarán a jóvenes y mayores a captar de manera lúdica los grandes retos del saneamiento parisino de ayer a mañana, poniendo en perspectiva su contribución a la adaptación de la ciudad al cambio climático. Se ofrecerán visitas guiadas con guion, sumergiendo a los visitantes en el corazón de la red de alcantarillado de París.

Entrada gratuita, salida de visitas guiadas cada 20 minutos Sábado 14 mayo, 17:00

Face 93 Quai d’Orsay 75007 Paris 75007 Île-de-France