Visite guidée immersive du Musée des Égouts de Paris Musée des Égouts de Paris, 14 mai 2022, .

Visite guidée immersive du Musée des Égouts de Paris

Musée des Égouts de Paris, le samedi 14 mai à 17:00

Peu connu et pourtant juste à côté de la Tour Eiffel, ce musée incite à la découverte de l’étroite relation entre le dessus et le dessous de la ville. Un repérage permet aux visiteurs, dès l’accès sous terre, de s’orienter dans le temps, dans le territoire et de découvrir sous ses pieds, un musée immersif. Le visiteur met ses pas dans ceux de l’égoutier et découvre le travail de curage et d’entretien primordiaux dans les égouts ; il prend connaissance des enjeux de la régulation des eaux et de leur traitement au service de la protection de l’environnement et du fleuve, tout en cheminant au-dessus d’égouts en fonctionnement. L’immersion est totale et authentique. Il découvre tout au long du parcours muséographique, des maquettes, des animations pédagogiques interactives et des multimédias qui aideront petits et grands à saisir de manière ludique les grands enjeux de l’assainissement parisien d’hier à demain, en mettant en perspective sa contribution à l’adaptation de la Ville au changement climatique. Des visites guidées scénarisées seront proposées, plongeant les visiteurs au cœur du réseau d’assainissement parisien.

Entrée gratuite, départ des visites guidées toutes les 20 minutes

Visite guidée au cœur du réseau d’assainissement parisien

Musée des Égouts de Paris Face 93 Quai d’Orsay 75007 Paris Quartier du Gros-Caillou Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T21:00:00