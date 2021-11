Visite guidée – Illuminations Carouge magique Place du Temple, 26 novembre 2021, Carouge (GE).

Visite guidée – Illuminations Carouge magique

du vendredi 26 novembre au samedi 18 décembre à Place du Temple

Les nuits seront longues, mais elles promettent d’être belles ! Pour la troisième année, Carouge met ses habits de lumière rendant grâce à son architecture, à son esprit inventif où l’imaginaire, la poésie et la magie sont toujours au tournant d’une rue, d’une place ou d’une fontaine. Ces œuvres lumineuses ont été conçues par le studio Pitaya et l’artiste Cédric Le Borgne, qui présentent leurs travaux dans des villes du monde entier. De plus, des façades et espaces au sol ont été confiés à l’illustratrice carougeoise Katia De Conti. Ces projections artistiques sont autant d’invitations à jeter un regard nouveau sur la ville. Venez admirer ces installations dans le cadre des visites guidées 2021, à 18h30 : * 26 novembre * 27 novembre * 3 décembre * 4 décembre * 10 décembr * 11 décembre * 17 décembre * 18 décembre Les visites sont gratuites, durent 1h et ont lieu par tous les temps. Réservations: [info@illico-travel.ch](mailto:info@illico-travel.ch) ou par téléphone au 022 300 59 60. Les illuminations resteront en place jusqu’à la mi-janvier.

Gratuit

Rejoignez Carouge et vivez sa féerie hivernale. En explorant ses charmantes rues, découvrez les nouvelles installations artistiques lumineuses lors d’une visite guidée.

Place du Temple Carouge Carouge (GE)



