Dès les débuts de l’aviation, les pionniers ont été confrontés à la nuit noire. Il a fallu faire preuve d’ingéniosité et de témérité pour oser se lancer dans l’obscurité la plus totale. En parcourant les différents espaces d’exposition du musée, vous découvrirez les plus beaux exploits et réussites de ces vols de nuit, tel un hymne au clair de lune. **Lieu** : Départ de la salle des Huit Colonnes **Durée** : 35 min **Départ** : 18h15, 19h, 20h15, 22h **Accessibilité** : personnes à mobilité réduite, déficients intellectuels **Recommandation d’âge** : à partir de 12 ans

Au détour des collections du musée, découvrez les plus beaux exploits et réussites dans l’histoire des vols de nuit Musée de l’Air et de l’Espace Aéroport du Bourget 93350 Le Bourget Le Bourget Val-d’Oise

