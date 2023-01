[VISITE GUIDÉE] Houlgate à la Belle Époque Houlgate Houlgate Catégories d’Évènement: Calvados

[VISITE GUIDÉE] Houlgate à la Belle Époque
10 Boulevard des Belges Départ de l'office de tourisme
Houlgate
Calvados

2023-03-01 10:30:00 – 2023-03-01 12:00:00

Calvados Envie de tout savoir sur la perle de la Côte Fleurie ? Partez à la découverte de la partie ouest et du front de mer de la station. Enthousiasmez-vous devant les merveilles de l’architecture balnéaire !

Envie de tout savoir sur la perle de la Côte Fleurie ? Partez à la découverte de la partie ouest et du front de mer de la station. Enthousiasmez-vous devant les merveilles de l'architecture balnéaire !

Inscription obligatoire.

+33 2 31 24 34 79

