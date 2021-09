La Roche-sur-Foron Hôtel de ville Haute-Savoie, La Roche-sur-Foron Visite guidée : “Hôtels et voyageurs” Hôtel de ville La Roche-sur-Foron Catégories d’évènement: Haute-Savoie

La Roche-sur-Foron

Visite guidée : “Hôtels et voyageurs” Hôtel de ville, 18 septembre 2021, La Roche-sur-Foron. Visite guidée : “Hôtels et voyageurs”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville

Un petit parcours vous est proposé par les Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc d’hôtel en hôtel au centre-ville jusqu’à la Tour des comtes de Genève, pour appréhender physiquement l’évolution sociale et urbaine liées à l’arrivée du chemin de fer. [Infos Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron](https://larochesurforon.com)

Pass sanitaire obligatoire

Les Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc vous emporteront devant les hôtels en ville, développés entre ouvriers et vacanciers avec l’arrivée du train. Hôtel de ville 1 place de l’Hôtel de Ville, 74800 La Roche-sur-Foron La Roche-sur-Foron Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, La Roche-sur-Foron Autres Lieu Hôtel de ville Adresse 1 place de l'Hôtel de Ville, 74800 La Roche-sur-Foron Ville La Roche-sur-Foron lieuville Hôtel de ville La Roche-sur-Foron