Visite guidée Hôtel Saint-Côme, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montpellier.

Visite guidée

le samedi 18 septembre à Hôtel Saint-Côme

L’Hôtel Saint-Côme, créé par Jean-Antoine Giral en 1751 selon la volonté de François Gigot de Lapeyronie (premier chirurgien à la cour du roi Louis XV), servait d’amphithéâtre pour la dissection de corps. C’est le début de la reconnaissance d’une discipline auparavant très mal perçue par les médecins : la chirurgie. L’Hôtel Saint-Côme tient son nom du saint patron des chirurgiens. La Chambre de commerce et d’industrie de la ville de Montpellier y est installée depuis 1801. Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h VISITES GUIDÉES – de l’Hôtel Saint-Côme et de la salle Lapeyronie (derniers départs à 12h30 et à 17h30). Durée : 20 min. Départ toutes les 30 min. Préinscription obligatoire à l’Office de Tourisme et au 04 67 60 60 60

Découverte de l’Hôtel Saint-Côme.

Hôtel Saint-Côme 32 grand rue Jean Moulin, 34000 Montpellier Montpellier Centre Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00