Chambéry Chambéry Chambéry, Savoie Visite guidée : Hôtel de Ville – Journées Européennes du Patrimoine 2021 Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Visite guidée : Hôtel de Ville – Journées Européennes du Patrimoine 2021 Chambéry, 18 septembre 2021, Chambéry. Visite guidée : Hôtel de Ville – Journées Européennes du Patrimoine 2021 2021-09-18 11:00:00 11:00:00 – 2021-09-18 Place de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville

Chambéry Savoie Chambéry Découverte de l’hôtel de ville et de la salle des délibérations en compagnie d’un guide-conférenciers. +33 4 79 70 15 94 https://www.chambery.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-29 par Grand Chambéry Alpes Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Chambéry Adresse Place de l'Hôtel de Ville Hôtel de Ville Ville Chambéry lieuville 45.56656#5.92033