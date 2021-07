Montauban Hôtel de Ville Montauban, Tarn-et-Garonne Visite guidée Hôtel de Ville Montauban Catégories d’évènement: Montauban

Tarn-et-Garonne

Visite guidée Hôtel de Ville, 19 septembre 2021, Montauban. Visite guidée

le dimanche 19 septembre à Hôtel de Ville

Depuis la cour jusqu’au bureau du Maire en passant par la salle des mariages, découvrez l’histoire et le fonctionnement de l’hôtel de Ville, établi dans les murs de l’ancien hôtel d’Aliès depuis 1908.

Rdv dans la cour de l’hôtel de Ville, réservation au CIAP possible, une pièce d’identité sera exigée à l’entrée

Visites menées par les élus de la municipalité et un guide-conférencier du CIAP. Hôtel de Ville 9 rue de l’Hôtel de Ville, 82000 Montauban Montauban Sapiac Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montauban, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 9 rue de l'Hôtel de Ville, 82000 Montauban Ville Montauban lieuville Hôtel de Ville Montauban