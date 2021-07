Gourdon Hôtel de ville Gourdon, Lot Visite guidée Hôtel de ville Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Hôtel de ville, le samedi 18 septembre à 10:30

_**L’hôtel de ville de Gourdon en Quercy demeure l’une des mairies les plus anciennes de France.**_ Cette maison des consuls instituée en février 1244 porte la mémoire de huit siècles de mémoire locale… Son aménagement contemporain s’orne de plusieurs éléments d’architecture du XIIIe au XVIIe siècles et de décor soigneusement protégé au titre des Monuments historiques, qui illustrent avec éloquence ses huit siècles d’autorité communale.

Accès délicat (escaliers), groupe de 10 personnes maximum, port du masque obligatoire

Visite guidée de l’hôtel de ville du XIIIe au XVIIe siècle. Hôtel de ville Place Saint-Pierre, 46300, Gourdon Gourdon Lot

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00

