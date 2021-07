Carcassonne Hôtel de Ville Aude, Carcassonne Visite guidée Hôtel de Ville Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

Visite guidée Hôtel de Ville, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Carcassonne. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Ville

Les visites sont proposées à heures fixes 10h/11h/12h 14h/15h/16h/17h et sur réservation . Les modalités d’inscriptions seront à consulter dans le programme diffusé sur le site de la Ville de Carcassonne.

Dans le respect des conditions sanitaires, durée : 1h, visites à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h

Découverte de l’hôtel de Rolland, cet étonnant hôtel particulier, de sa construction au XVIIIIe siècle à nos jours. Hôtel de Ville 32 rue Aimé Ramond, 11000 Carcassonne Carcassonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

