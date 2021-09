Rabastens Hôtel de Rolland Rabastens, Tarn Visite guidée Hôtel de Rolland Rabastens Catégories d’évènement: Rabastens

Tarn

Visite guidée Hôtel de Rolland, 18 septembre 2021, Rabastens. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Rolland Rdv dans les jardins

Visite guidée de l’Hôtel de Rolland. Hôtel de Rolland Quai de la Libération, 81800 Rabastens Rabastens La Mouline Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rabastens, Tarn Autres Lieu Hôtel de Rolland Adresse Quai de la Libération, 81800 Rabastens Ville Rabastens lieuville Hôtel de Rolland Rabastens