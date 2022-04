Visite guidée hors-les-murs [Les chemins de traverse] – LSF Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visite guidée hors-les-murs [Les chemins de traverse] – LSF Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 23 avril 2022, Toulouse. Visite guidée hors-les-murs [Les chemins de traverse] – LSF

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, le samedi 23 avril à 14:30

Retrouvez-nous ce samedi pour emprunter un chemin de traverse: une visite guidée hors-les-murs dans le quartier du Busca, à la découverte des lieux d’Histoire et de mémoire autour du Musée. Dans le cadre des Journées Nationales du Tourisme & du Handicap, cette visite sera intégralement interprétée en LSF.

gratuit, réservation conseillée

[Journées Nationales du Tourisme & du Handicap] visite guidée hors-les-murs interprétée en LSF. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T14:30:00 2022-04-23T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Adresse 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Visite guidée hors-les-murs [Les chemins de traverse] – LSF Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 2022-04-23 was last modified: by Visite guidée hors-les-murs [Les chemins de traverse] – LSF Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 23 avril 2022 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne