Visite guidée : Hôpital allemand

Le Havre

Visite guidée : Hôpital allemand Le Havre

2022-08-27 – 2022-08-27

Le Havre 76600 Proposé par l’association Mémoire et patrimoine – Le Havre 1939-1945. Aménagé à partir des grandes caves des brasseries “Polaire” et “Paillette”, cet ancien complexe souterrain hospitalier assurait une place essentielle dans la chaîne des soins prodigués aux troupes allemandes de la place forte du Havre en 1944. Après la Libération, l’hôpital est aussitôt utilisé par les services sanitaires britanniques puis par les troupes américaines dont il garde les traces du passage. Durée : 1h

Tarif : 7€ (paiement en ligne) Réservation obligatoire.

Chaussures et vêtements confortables indispensables. Le Havre

