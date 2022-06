Visite guidée hivernale

2022-12-09 14:30:00 – 2022-12-11 EUR Votre guide en costume d'époque vous accompagnera à travers le dernier chef d'œuvre de Vauban inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un parcours d'environ 800m à pied à la découverte des richesses historiques de ce lieu mais également agrémenté d'anecdotes sur le Noël d'Antan. Le petit + : une boisson chaude en fin de visite.

